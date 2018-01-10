В Киеве горит ЦУМ, происходит эвакуация (обновлено)

В киевском ЦУМе произошел пожар, по причине которого из здания началась эвакуация посетителей
О возгорании администрация магазина сообщила по громкоговорителю, передает "Укринформ".
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Также представители администрации призвали посетителей покинуть здание.
Выяснилось, что пожарная сигнализация ложно сработала. Угрозы для работников и посетителей нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает LIGA.net.
В сообщении отмечается, что спасатели не выезжали, на месте работали полицейские.
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