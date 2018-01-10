Доля Украины в мировой экономике за годы независимости сократилась в три раза

Наибольшее падение было зафиксировано в начале 90-х, а отсутствие реформ в дальнейшем не позволило обеспечить надлежащие темпы роста

Доля Украины в мировой экономике с 1992 по 2016 год уменьшилась в три раза - до менее 0,3% с 1% мирового ВВП.

Об этом сообщил заместитель главы Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Павел Кухта на своей странице в Facebook.



"В 1992 году доля ВВП Украины в общемировом ВВП составляла примерно 1%, то есть один процент мировой экономики приходился на нашу страну. За четверть века этот показатель упал более чем в три раза - по состоянию на 2016 год он составлял менее 0,3%. Таким образом, вес и влияние нашей страны в мире за эти 25 лет сократились более чем в три раза", - отметил Кухта.

По его словам, наибольшее падение украинской экономики было зафиксировано в начале 90-х годов, а отсутствие структурных реформ в дальнейшем не позволило обеспечить надлежащие темпы роста.

"Нашу экономику подхватила волна быстрого роста цен на сырьевые товары, а с 2004-2005 годов - приток сверхдешевого финансового капитала с Запада. Экономический бум даже несколько поднял позиции нашей страны - доля ее в мировом ВВП с 2000 по 2008 год выросла с 0,4% до 0,5%, - но, к сожалению, убил любые стимулы проводить реформы для и так безответственных украинских политиков. Не помогла даже Оранжевая революция 2004 года. В результате, когда финансовый бум в мире закончился в 2008 году, а сырьевой - в 2011 году, экономический рост в нашей стране почти прекратился, а ее сырьевая модель экономики стала нежизнеспособной", - подчеркнул эксперт.

Согласно прогнозам, в 2018 году украинская экономика будет расти медленнее, чем мировая, что будет способствовать усугублению положения, несмотря на прогресс в реформах.

"Несмотря на весь прогресс в реформах последних лет, мы все еще растем медленнее, чем мир в целом, и продолжаем терять свои позиции. Если хотим это изменить, нужно сделать значительно больше", - сообщил эксперт.

Напомним, по прогнозам Всемирного банка, экономика Украины в этом году вырастет на 3,5%.