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Главная » Страна » Боевики "ДНР" расстреливают людей уже в России

Боевики "ДНР" расстреливают людей уже в России

Боевики "ДНР" расстреливают людей уже в России
Фото: Новые Известия

Трагедия произошла в станице Ладожской

10.01.18 386
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В одном из кафе станицы Ладожской Краснодарского края РФ двое вооруженных мужчин устроили стрельбу.

Об этом в Facebook написал журналист Денис Казанский.

По его словам, злоумышленниками оказались боевики пророссийской террористической организации "ДНР", погибли три человека.

"Выяснилось, что стрельбу устроили бывшие боевики "ДНР", которые ранее воевали на Донбассе против Украины - Александр Ставичус и Алексей Миронов. Убили они местных армян. Оружие, из которого стреляли, боевики, по словам их знакомых, привезли из Донбасса", - рассказал он.

Инцидент произошел еще 31 декабря, и на данное время боевики уже задержаны. Причины конфликта не известны.

Напомним, в нападении на столичный стриптиз-клуб приняли участие около 20 человек.

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