Что будет с Землей, если все АЭС взорвутся, - исследование

Если на Земле одновременно взорвутся все атомные электростанции, планета станет полностью необитаемой в последующие 156 лет.

Об этом говорится в статье Journal of Physics Special Topics, на которую ссылаются мировые СМИ.

Все началось с того, что ученые решили проверить информацию, озвученную героиней сериала "Сотня", которая утверждала, что после одновременного взрыва всех АЭС Земли, планета станет безопасной через 2199 дней.

Действие в сериале происходит в 2052 году, и по прогнозам Международной группы ООН по изменению климата количество АЭС к тому времени удвоится. На данный момент на Земле существует почти 430 таких электростанций, а к середине столетия их количество может увеличиться до 898.

При одновременном взрыве всех установок радиация превысит норму в 35 раз, и это в случае равномерного распределения по поверхности Земли.

Спустя 50 лет радиационный фон достигнет условно безопасного показателя, затем понадобится еще не менее века для возвращения в норму условий для существования.

Напомним, в Чернобыле запустят первую в Украине солнечную электростанцию.