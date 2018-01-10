"Мотор Сич" объявила об утрате контроля над своим заводом в ОРДЛО

Крупнейшее украинское предприятие по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич" заявило об утрате с 20 декабря 2017 года контроля над управлением активами обособленного подразделения "Снежнянский машиностроительный завод", которое находится на временно неконтролируемой Украиной территории Донецкой области.

Об этом предприятие сообщило на своем сайте.

В связи с этим совет директоров предприятия обратился в соответствующие государственные органы с сообщением о временной утрате контроля.

"Органами акционерного общества принимаются меры по обеспечению сохранности активов данного предприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, общий ущерб Донбасса от ведения боевых действий оценивается в 13 млрд грн.