Украинский ученый и общественный деятель Игорь Козловский, освобожденный из плена российских боевиков, рассказал в эфире 112 Украина о том, что ему пришлось пережить в застенках оккупантов.

По его словам, избиения и пытки во время допросов были настолько интенсивными, что он практически терял сознание от боли.

"Это в основном (было) избиение, били каким-то предметом, я не видел чем, у меня был мешок на голове. Это продолжалось несколько часов. Крутили "русскую рулетку", приставляли к виску пистолет, спускали крючок", - рассказал Козловский.

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При этом в плен боевиков он попал по ложному обвинению о хранении боеприпасов.

"Меня задержали около двух часов дня, когда я вышел платить за коммуналку и вынести мусор. Там стояла машина "МГБ". Они подошли, спросили документы, сказали, что "вас приглашают на беседу буквально 20 минут". Эти "20 минут" растянулись почти на два года", - отметил ученый.

Напомним, Козловский вместе с еще 72 украинскими заложниками был обменян на около 200 человек из списка оккупационных сил РФ 27 декабря 2017 года.