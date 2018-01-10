В Киеве закрыли цирк "Кобзов"

В столице Украины запретили работу цирка "Кобзов", после посещения которого десятки детей заболели корью.
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает 44.ua.
"В связи с тем, что сотрудники данного заведения не проходят медосмотры систематически, было принято решение о прекращении работы данного заведения на территории Киева ", - сказал Поворозник.
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Запрет будет действовать в течение месяца.
Напомним, за девять дней нового года в больницы с корью угодили 18 юных киевлян.