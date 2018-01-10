Al Jazeera опубликовала текст приговора суда о спецконфискации 1,5 млрд долларов окружения Януковича

В среду, 10 января, катарский телеканал Al Jazeera опубликовал полный текст приговора Краматорского районного суда Аркадию Кашкину, в рамках которого у окружения Виктора Януковича конфисковали 1,5 млрд долларов. Об этом сообщает LB.ua.

Текст приговора на 95-страницах доступен по ссылке.

Al Jazeera отмечает, что вынесение такого приговора без участия компаний-нерезидентов в закрытом режиме дает сильные аргументы этим компаниям добиваться возврата части или всех 1,5 млрд долларов, попавших под спецконфискацию.

В документе говорится, что сделки по покупке государственных облигаций окружением Януковича проводились через группу ICU (с 2007 по 2014 годы группой руководила Валерия Гонтарева), обслуживавшую также и интересы нынешнего президента страны Петра Порошенко. В то же время в материале приводятся комментарии группы, что в этих транзакциях она выступала исключительно в роли агента.

Напомним, текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года был засекречен как содержащий государственную тайну.