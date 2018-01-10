АТО: боевики четыре раза нарушали перемирие

С начала суток боевики провели четыре прицельных обстрела позиций сил АТО. Один раз наши военнослужащие были вынуждены открыть ответный огонь. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На луганском направлении противник обстрелял наших военных в районе Светлодарской дуги. В частности, более 30 мин калибра 120-мм и 82-мм боевики выпустили по защитниках Новолуганского. Также вокруг этого населенного пункта боевики активно применяли автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Неоднократно, в светлое время суток, оккупанты из 82-мм минометов и пулеметов вели огонь по защитникам Луганского.
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На донецком направлении враг из гранатометов обстрелял опорные пункты украинских воинов неподалеку Верхнеторецкого.