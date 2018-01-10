На 18 января запланирован обмен списками пленных, - Лутковская

Украинская сторона планирует 18 января обменяться актуальной информацией и списками заложников с представителями так называемых "ЛР/ДНР". Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская в интервью "112 Украина".



"Сейчас проводится очень важная и очень нужная работа, когда мы вновь актуализируем списки - каждый у себя. Мы должны встретиться 18 января и обменяться актуальной информацией и актуальными списками. После этого начнутся переговоры по следующему этапу", - сказала она.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника. Среди освобожденных украинцев - 32 военных и 41 гражданское лицо.