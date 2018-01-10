НБУ опровергает причастность Гонтаревой к хищению Януковичем $1,5 млрд

Национальный банк категорически опровергает информацию о содействии своего руководства в содействии выводу за пределы страны 1,5 миллиарда долларов в пользу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Пресс-служба НБУ повторно разместила на странице регулятора в Facebook заявление главы ведомства Валерии Гонтаревой от 7 октября 2016 года.

"Компания ICU уже более восьми лет является лидером на рынке ОВГЗ как с брокерскими услугами, так и за услугами торговли государственными ценными бумагами. О ее лидирующих позициях говорят публичные рейтинги по торговле ОВГЗ и управлению активами клиентов. Поэтому, когда инвесторам или банкам нужно было профессиональное сопровождение сделок с долговыми ценными бумагами, они, в большинстве случаев, обращались за услугами в компанию ICU", - отметила Гонтарева.

Она пояснила, что в октябре 2013 года вышла новая редакция закона "О депозитарной системе Украины", которая обязала участников рынка оформлять все договоры купли-продажи ОВГЗ через лицензированных брокеров. Поэтому, когда Ощадному банку понадобились услуги брокера, он обратился к ICU, которая к тому времени много лет занимала ведущие позиции на рынке ОВГЗ. В 2012-2013 годах Ощадбанк покупал у Минфина ОВГЗ по заказу компаний-нерезидентов самостоятельно.

Ощадбанк сумел подтвердить происхождение средств и проведение финмониторинга компаний-нерезидентов, все документы были в порядке, поэтому у ICU не было подозрений по поводу этих компаний.

Напомним, катарский телеканал Al Jazeera опубликовал полный текст приговора Краматорского районного суда Аркадию Кашкину, в рамках которого у окружения Виктора Януковича конфисковали 1,5 млрд долларов.

В документе говорится, что сделки по покупке государственных облигаций окружением Януковича проводились через группу ICU (с 2007 по 2014 годы группой руководила Валерия Гонтарева), обслуживавшую также и интересы нынешнего президента страны Петра Порошенко.