Внимание - корь: медики рассказали о симптомах болезни

В Украине наблюдается очередной эпидемический подъем заболеваемости корью, который связан с низким охватом профилактическими прививками детей и с цикличностью этого заболевания.
Как сообщили в Минздраве, в 2016 году вакцинацию получили лишь 45,5% детей, ревакцинацию – 30,2%.
Сложная эпидемическая ситуация с заболеваемостью корью сложилась в результате накопления значительного не вакцинированного слоя населения.
Корь – опасное вирусное заболевание, что является одной из основных причин детской смертности в мире. Заболевание очень быстро распространяется, вирус кори передается при кашле, чихании или тесном контакте с больным.
Врачи отмечают, что от момента заражения до заболевания проходит от 7 до 17 дней, чаще 7-10 дней. Это - скрытый период болезни, когда в организме размножаются микробы. Поэтому важно создать в это время условия для повышения защитных сил организма в борьбе с микробами: сразу после встречи с больным корью следует сообщить об этом лечащему врачу, по его совету сделать ребенку предохранительную прививку, начать давать ему больше витаминов и, пока болезнь не проявилась, как можно больше гулять с ним на свежем воздухе.
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По окончании скрытого периода ребенок заболевает. Он становится вялым, беспокойным, капризным. Нарушается сон, снижается аппетит, появляется жар, насморк, кашель. Эти же признаки бывают при гриппе или простуде. Через 2-3 дня жара обычно спадает, но кашель и насморк усиливаются, появляется чихание, светобоязнь (ребенку больно смотреть на свет). На внутренней стороне щек, а иногда и губ, врач выявляет мелкие красные пятнышки, как бы посыпанные мелкими отрубями. По этому признаку врач безошибочно распознает корь.
На 4 -5-й день заболевания температура вновь повышается до 39-40°С, на коже появляется сыпь в виде розовых или красных пятнышек, слегка возвышающихся над поверхностью кожи. Сыпь сначала появляется за ушами, на лице, шее, на следующий день - на туловище, а затем распространяется на конечности. Вместе с появлением сыпи усиливается насморк и светобоязнь, веки отекают, лицо становится одутловатым, голос грубым или охрипшим, а кашель навязчивым и мучительным.
Часто присоединяется понос: испражнения становятся жидкими, водянистыми. Самочувствие больного ухудшается, дыхание учащается; дети в эти дни особенно вялые, капризные, то сонливые, то беспокойные. У детей старше 6-7 лет появление сыпи может сопровождаться головной болью, помутнением или потерей сознания; некоторые из них находятся в состоянии глубокого сна и лежат "пластом". У других, наоборот, появляется бред, беспокойство, их приходится держать, так как они стремятся куда-то бежать.
При позитивном течении болезни на 4 - 5-й день после появления сыпи жар проходит, самочувствие ребенка сразу улучшается, сыпь тускнеет, но остается еще в течение 1-3 недель в виде коричневых пятнышек. Исчезает светобоязнь, кашель становится более мягким и редким, одышка и насморк проходят. Ребенок начинает выздоравливать, к нему возвращается бодрость, сон, аппетит.
От коревого яда особенно страдают дыхательные органы, кишечник, внутренние оболочки рта, глаза, уши, кожа. Эти органы и становятся местом для размножения самых разнообразных микробов. Организм ослаблен, поэтому любая инфекция, которая до болезни была безопасной, может вызвать осложнения.
Напомним, за девять дней нового года в больницы с корью угодили 18 юных киевлян.