Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Внимание - корь: медики рассказали о симптомах болезни

Внимание - корь: медики рассказали о симптомах болезни

Внимание - корь: медики рассказали о симптомах болезни
Иллюстрация: lemur59.ru

В Минздраве напоминают: лучшая защита от болезни – это вакцинация

10.01.18 1270
3710

В Украине наблюдается очередной эпидемический подъем заболеваемости корью, который связан с низким охватом профилактическими прививками детей и с цикличностью этого заболевания.

Как сообщили в Минздраве, в 2016 году вакцинацию получили лишь 45,5% детей, ревакцинацию – 30,2%. 

Сложная эпидемическая ситуация с заболеваемостью корью сложилась в результате накопления значительного не вакцинированного слоя населения. 

Корь – опасное вирусное заболевание, что является одной из основных причин детской смертности в мире. Заболевание очень быстро распространяется, вирус кори передается при кашле, чихании или тесном контакте с больным. 

Врачи отмечают, что от момента заражения до заболевания проходит от 7 до 17 дней, чаще 7-10 дней. Это - скрытый период болезни, когда в организме размножаются микробы. Поэтому важно создать в это время условия для повышения защитных сил организма в борьбе с микробами: сразу после встречи с больным корью следует сообщить об этом лечащему врачу, по его совету сделать ребенку предохранительную прививку, начать давать ему больше витаминов и, пока болезнь не проявилась, как можно больше гулять с ним на свежем воздухе. 

По окончании скрытого периода ребенок заболевает. Он становится вялым, беспокойным, капризным. Нарушается сон, снижается аппетит, появляется жар, насморк, кашель. Эти же признаки бывают при гриппе или простуде. Через 2-3 дня жара обычно спадает, но кашель и насморк усиливаются, появляется чихание, светобоязнь (ребенку больно смотреть на свет). На внутренней стороне щек, а иногда и губ, врач выявляет мелкие красные пятнышки, как бы посыпанные мелкими отрубями. По этому признаку врач безошибочно распознает корь. 

На 4 -5-й день заболевания температура вновь повышается до 39-40°С, на коже появляется сыпь в виде розовых или красных пятнышек, слегка возвышающихся над поверхностью кожи. Сыпь сначала появляется за ушами, на лице, шее, на следующий день - на туловище, а затем распространяется на конечности. Вместе с появлением сыпи усиливается насморк и светобоязнь, веки отекают, лицо становится одутловатым, голос грубым или охрипшим, а кашель навязчивым и мучительным.

Часто присоединяется понос: испражнения становятся жидкими, водянистыми. Самочувствие больного ухудшается, дыхание учащается; дети в эти дни особенно вялые, капризные, то сонливые, то беспокойные. У детей старше 6-7 лет появление сыпи может сопровождаться головной болью, помутнением или потерей сознания; некоторые из них находятся в состоянии глубокого сна и лежат "пластом". У других, наоборот, появляется бред, беспокойство, их приходится держать, так как они стремятся куда-то бежать. 

При позитивном течении болезни на 4 - 5-й день после появления сыпи жар проходит, самочувствие ребенка сразу улучшается, сыпь тускнеет, но остается еще в течение 1-3 недель в виде коричневых пятнышек. Исчезает светобоязнь, кашель становится более мягким и редким, одышка и насморк проходят. Ребенок начинает выздоравливать, к нему возвращается бодрость, сон, аппетит. 

От коревого яда особенно страдают дыхательные органы, кишечник, внутренние оболочки рта, глаза, уши, кожа. Эти органы и становятся местом для размножения самых разнообразных микробов. Организм ослаблен, поэтому любая инфекция, которая до болезни была безопасной, может вызвать осложнения.

Напомним, за девять дней нового года в больницы с корью угодили 18 юных киевлян.

38
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В Киеве закрыли цирк "Кобзов"В 2017 году заболеваемость корью выросла в 43 разаЗа девять дней нового года в больницы с корью угодили 18 юных киевлян

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Турлян премьера. Сергей Полунин о смерти классического балета 3579
  2. Когда часы двенадцать бьют. Что такое время и куда оно уходит 3419
  3. Без паузы. Как 2018-й сразу поломал прогнозы 5818
  4. Ненужная правда. Битва с информационными маньяками проиграна 4195
  5. Дух Рождества. Как датская фокусница объединяет людей 1705
  6. Никто и не обещал, что не будет страшно, — философ Анатолий Ахутин 2052
  7. Сашка Machine. Как киевский мальчишка стал профессиональным гонщиком 2522
  8. Коротко и ясно. Как искусственный язык учит фокусироваться на главном 1722
  9. Прогнозы Sinoptik’а. Какие музыкальные направления вскоре станут актуальными в мире 1579
  10. Донбасс, Гомер, Коновалец, Брежнев. Итоги литературного года 1180
  1. В SpaceX ответили на слухи о потере секретного спутника США 8373 / 9203
  2. Roshen лишился товарного знака в России 2951 / 3280
  3. "Мотор Сич" объявила об утрате контроля над своим заводом в ОРДЛО 2404 / 2836
  4. В Киеве горит ЦУМ, происходит эвакуация (обновлено) 2270 / 2514
  5. Дело Майдана. Al Jazeera об уроках и последствиях Революции достоинства 2258 / 8587
  6. Кто им доктор. Истории людей, которым мы доверяем свое здоровье 2057 / 2896
  7. Пукачу пересчитали срок по "закону Савченко" 1904 / 2261
  8. Новый глава МИД Польши надеется побыстрее урегулировать спорные исторические вопросы с Украиной 1852 / 2128
  9. Жизнь с идиотом. Почему Украине близки проблемы Америки 1845 / 2727
  10. Саакашвили допросили по "делу грузинских снайперов" 1570 / 1790
  1. Кто им доктор. Истории людей, которым мы доверяем свое здоровье 19 / 2896
  2. Жизнь с идиотом. Почему Украине близки проблемы Америки 13 / 2727
  3. Реванш Бога. Украине нужны религиозные ценности, а не религиозные институты 12 / 1362
  4. В Киеве детей без прививок против кори не будут пускать в школы и детсады 9 / 1087
  5. Вандалы ХХI века. Кто и как может уничтожить археологические раскопки на Почтовой площади 9 / 1207
  6. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 6 / 7816
  7. В Киеве откроют 10 пунктов приема новогодних елок 6 / 770
  8. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 6 / 11334
  9. Доля Украины в мировой экономике за годы независимости сократилась в три раза 5 / 702
  10. НБУ опровергает причастность Гонтаревой к хищению Януковичем $1,5 млрд 5 / 580
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.