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Пукачу пересчитали срок по "закону Савченко"

Пукачу пересчитали срок по "закону Савченко"
Алексей Пукач / Фото: Униан

Убийце Гонгадзе засчитали 6,5 лет пребывания в СИЗО как 13 лет основного наказания

10.01.18 2261
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Суд пересчитал экс-начальнику департамента внешнего наблюдения Министерства внутренних дел Алексею Пукачу срок заключения по "закону Савченко" (зачисление одного дня пребывания в СИЗО как двух дней в срок основного наказания). Об этом говорится в решении суда, вступившем в силу 15 декабря 2017 года, передают Українські Новини.

Ходатайство о пересчете срока подал адвокат Пукача.

В материалах суда отмечается, что подсудимый находился в следственном изоляторе с 21 июля 2009 года по 6 января 2016 года, то есть около 6,5 лет.

Суд удовлетворил ходатайство и пересчитал 6,5 лет предварительного заключения как 13 лет основного наказания Пукачу.

Таким образом, по состоянию на 10 января 2017 года осужденный отбыл уже более 14 лет тюремного заключения.

Суд подчеркнул, что в течение отбывания пожизненного лишения свободы законодательством установлены конкретные временные показатели, истечение которых меняют правовой статус осужденного.

В частности, речь идет о возникновении у осужденного права на подачу ходатайства о помиловании после отбытия им не менее 20 лет назначенного наказания.

Кроме того, согласно части 2 статьи 87 Уголовного кодекса, актом помилования может быть осуществлена замена осужденному назначенного судом наказания в виде пожизненного лишения свободы на лишение свободы на срок не менее 25 лет.

Напомним, 29 января 2013 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному тюремному заключению за убийство Георгия Гонгадзе. Апелляционный суд оставил в силе приговор.

Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года, в дальнейшем в лесу под Киевом нашли его обезглавленный труп.

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