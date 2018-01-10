В горах на территории Закарпатской области спасатели спасли туристку, которая сорвалась с обледенелого склона и скатилась в 300- метровую пропасть. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"9 января в 19:20 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что во время прохождения туристического маршрута двумя туристами в районе горной долины Рогнеска (подножия г. Петрос Раховского района), 29-летняя киевлянка сорвалась с обледеневшего склона и скатилась в 300- метровую пропасть. Как следствие, девушка получила травму ноги, рваные раны кистей рук и не могла самостоятельно передвигаться", - говорится в сообщении.

Спасателей вызвал ее коллега, который стал свидетелем происшествия. Мужчина не растерялся: спустился к пострадавшей и до прибытия специалистов, находился у пострадавшей.

В 00:50 10 января спасателям удалось добраться до места нахождения туристов. Пострадавшей девушке немедленно были введены обезболивающие препараты и наложена шина на травмированную ногу.

Уже утром, минуя лавиноопасные участки, с помощью специальных носилок спасатели начали транспортировку пострадавшей. Преодолев расстояние около 7 км, работники ГСЧС добрались до своего транспортного средства и отвезли пострадавшую в Раховскую районную больницу.