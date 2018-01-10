Новый глава МИД Польши надеется побыстрее урегулировать спорные исторические вопросы с Украиной

Яцек Чапутович уверяет, что Варшава и дальше будет поддерживать европейские устремления Киева

Новый польский министр иностранных дел Яцек Чапутович надеется на скорейшее урегулирование проблемных исторических вопросов в отношениях с Украиной. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на МИД Польши.

Отмечается, что свои первые телефонные разговоры на посту Чапутович провел с главами МИД Венгрии и Украины.

"Министр Чапутович подтвердил приверженность Польши суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать европейские устремления Украины", - говорится в сообщении.

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"Во время разговора он также выразил надежду на скорейшее разрешение проблемных исторических вопросов в отношениях Польши и Украины "- добавили в МИД Польши.

Напомним, 9 января Витольда Ващиковского на посту главы МИД Польши заменил Яцек Чапутович.