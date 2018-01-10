"Руслан" перевозит части ракет SpaceX

Грузовой самолет AН-124-100 "Руслан" должен перевезти составную часть ракеты SpaceX.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на заявку компания "Антонов" в министерство транспорта США с просьбой предоставить разрешение на внеплановый перелет самолета из Лос-Анжелеса во Флориды с целью перевозки крупногабаритного груза компании SpaceX.

Согласно заявке, "Руслан" "должен осуществить односторонний грузовой чартерный перелет для транспортировки части головного обтекателя ракеты, которая будет транспортироваться из аэропорта в Лос-Анджелесе в Титусвилль или непосредственно до мыса Канаверал, штат Флорида. Перелет запланирован в период с 10 по 13 января.

В заявке также описываются габариты и вес груза, которые составляют 1788 см на 564 см на 417 см и весом примерно 28,1 тонны. Своевременная транспортировка этого оборудования "является критически важной", отмечается в документе.

Отмечается, что неудовлетворение заявки повлечет за собой дополнительные последствия, которые негативно повлияют на запланированные стартовые миссии SpaceX и будут чрезвычайно дорогим для компании и ее клиентов.

SpaceX осуществляет запуски ракетоносителей из штата Вирджиния и Флорида. Со стартовой площадки во Флориде, на мысе Канаверал, осуществляются запуски более тяжелых ракетоносителей Falcon 9.