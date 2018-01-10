Омелян: Укрзализныця должна зарабатывать только на перевозках, все остальное - от лукавого

Компания ни когда не сможет строить качественные локомотивы и вагоны

Укрзализныця в дальнейшем должна отказаться от строительства поездов и развивать исключительно перевозки пассажиров и товаров. Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире "5 канала", передает Украинская правда.

"Укрзализныця" никогда не сможет самостоятельно строить качественно локомотивы, никогда не построит качественные вагоны. Когда они рассказывают про свои пассажирские поезда, это, извините, технологии прошлого века. Вагоны – конструкции 50-х годов прошлого века, локомотивы – 60-70 годов", - заявил он.

По словам Омеляна, поэтому останавливаются перевозки, падает скорость.

"Это абсурд, когда в 21 веке скорость грузовых перевозок – максимум 40 км/ч, а пассажирских – до сотни в лучшем случае. Укрзализныця должна зарабатывать только на перевозках, все остальное - от лукавого", - сказал он.

Напомним, Укрзализныця хочет в 2018 году построить 3,6 тыс. вагонов.