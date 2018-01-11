Захарченко пойдет на второй срок на "выборах главы ДНР"

Предыдущее "волеизъявление" не было признано ни Украиной, ни мировым сообществом

Боевики террористической "ДНР", оккупировавшие часть Донецкой области, намерены провести осенью текущего года "выборы главы республики".

Об этом сообщают подконтрольные им СМИ со ссылкой на заявление действующего главаря "ДНР" Александра Захарченко.

"Выборы" будут осенью 2018 года", — сказал Захарченко, подтвердив также, что примет в них участие.

Отметим, что "конституция ДНР" предусматривает избрание главаря боевиков на срок в 4 года при условии не более двух каденций подряд.

"Выборы", после которых Захарченко стал руководить боевиками "ДНР", состоялись на оккупированном Донбассе 2 ноября 2014 года и не были признаны ни Украиной, ни мировым сообществом.

Напомним, Москва анонсировала "выборы" главарей боевиков на Донбассе.