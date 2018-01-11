Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Евгений Енин призвал обратить внимание на первоисточник обнародованной информации, а именно на фильм, который транслировался на канале Al Jazeera.

"Прежде всего, в нем говорится о размахе индустрии отмывания денег в мировом масштабе, в том числе на примере Украины", - отметил он, подчеркнув, что цель публикации материала - привлечь внимание к целой отрасли отмывания средств, масштабов коррупции беглого экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Енин заявил, что следствию известно гораздо больше, чем содержится в обнародованных материалах и решении суда, однако на сегодняшний день в интересах следствия эти данные не могут быть преданы огласке.

Кроме того, решение о засекречивании приговора Краматорского суда было мотивировано тем, что в отношении "подавляющего большинства указанных в нем компаний на сегодняшний день идут активные следственные действия".

"Этому решению (Краматорского суда, - ред.) предшествовало около 30 приговоров в отношении других участников преступных групп, это расследование так называемых основных правонарушений в нефтегазовой сфере, в сфере торговли нефтепродуктами, сжиженным газом, в банковской сфере", - подчеркнул Евгений Енин.

Напомним, ГПУ заявила, что из-за реорганизации судов дело Януковича могут начать рассматривать заново.