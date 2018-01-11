Борьбу с коррупцией считают неуспешной 80% украинцев, - опрос

43% опрошенных не видят никакой инстанции, которая активно боролась бы с коррупцией в Украине

Большинство опрошенных (80%) считает борьбу с коррупцией в стране неуспешной, причем 46% - полностью провальной.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, которые приводит Интерфакс-Украина.

Успешность в борьбе с коррупцией видят 15% респондентов, причем только 2,5% оценивают эту борьбу как полностью успешную.

43% опрошенных не видят никакой инстанции, которая активно боролась бы с коррупцией в Украине.

Остальная часть опрошенных в активных борцах с коррупцией видит в СМИ (26%), НАБУ (24%), антикоррупционные общественные организации (21%), само население (12%), страны Запада (11%).

Среди государственных институтов, предназначенных бороться с коррупцией, относительно лучше остальных, по мнению респондентов, выглядят только САП(10%) и НАПК (9%). Совсем же не видят как "борцов с коррупцией" такие государственные институты, как ГПУ (5%), СБУ (6%), полиция (3%), суды (2%), президент (3%), правительство, министерства (2%), Верховная Рада (1%), власть на местах (2%).

В вопросе формирования антикоррупционного суда украинцы готовы довериться двум инстанциям - представителям антикоррупционных общественных организаций (42%) и экспертам из западных стран (41%). Значительно меньше готовы поручить это дело народным депутатам (10%), судьям от органов судебного самоуправления (10%), представителям президента (6%).

Более половины опрошенных украинцев (54%) считает, что в стране следует законодательно разрешить для борьбы с коррупцией среди должностных лиц использование метода провокации взятки, а не согласны с этим 26% респондентов.

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлялось в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов в Украине.