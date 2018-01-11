ГПУ ждет Ставицкого 18 января в 11:30

Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного производства против бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.
"Закончено досудебное расследование, в котором Эдуард Ставицкий является подозреваемым по части 5 статьи 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением", части 1 статьи 366 "Служебный подлог" и части 3 статьи 358 "Использование поддельного документа" Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 18 января в 11:30 Ставицкий должен явиться в ГПУ для ознакомления с материалами дела. При этом, его адвокат получит доступ к материалам с 18 февраля.
Напомним, ГПУ прокомментировала материал Al Jazeera о конфискации $1,5 млрд Януковича.