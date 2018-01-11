Чауса могут выдать Украине уже в марте

Кишинев может выдать Киеву беглого судью Николая Чауса в марте 2018 года.

Об этом на брифинге заявил заместитель специализированного антикоррупционного прокурора Владимир Кривенко.

Об этом сообщают Факты со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, после того, как Чаусу отказали в предоставлении политического убежища в соседнем государстве, он обжалует это решение в судебных инстанциях.

Впрочем, коллеги САП в Молдове прогнозируют, что судебные процедуры могут завершиться до конца января.

"Мы рассчитываем, что в январе-феврале пройдут процедуры и уже в марте он будет передан — экстрадиция состоится в Молдове", — заявил Кривенко.

Напомним, 9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса при получении взятки в сумме $150 тыс. за вынесение приговора в интересах подсудимых.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск.