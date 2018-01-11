Сотрудники СБУ могут быть причастны к схеме незаконного предоставления гражданства Украины, - САП

Правоохранительные органы вмешались в спецоперацию НАБУ по выявлению схемы незаконного предоставления гражданства Украины иностранцам после того, как было установлено, что к незаконным действиям могут быть причастны сотрудники СБУ.

Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Владимир Кривенко.

"Установили, что к этой схеме могут быть причастны сотрудники СБУ… По этому кейсу именно с того времени, как нам стало известно о причастности этих лиц… и стал разрабатываться комплекс контрмер, каким образом навредить нам, не дать возможность раскрыть всю схему", - сказал Кривенко в ходе экспертного обсуждения на тему: "Исполнение специального задания и провокация подкупа: где проходит черта" в четверг в Киеве.

По словам Кривенко, расследование этого дела продолжается, но его усложняет вмешательство ГПУ и СБУ в спецоперацию, в результате чего "следствие потеряло оперативную составляющую".

"Цель была – не только расследовать преступную деятельность Пимаховой (первая заместитель главы Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова). Пимахова – это лицо, которое стояло на верхушке пирамиды", - отметил Кривенко.

По его словам, схема, по которой проводили расследование антикоррупционные органы, включала 4-5 элементов в разных органах – правоохранительных государственных, судебных.

"Потому мы сейчас следственным путем устанавливаем эти данные. Конечно это намного сложнее. И не факт что мы установим все эти структурные элементы", - сказал Кривенко.

Отметим, в Государственной миграционной службе Украины (ГМС) заявили о задержании агента НАБУ при попытке дачи взятки Пимаховой. "В течение нескольких месяцев агент НАБУ… неоднократно пытался спровоцировать Пимахову, предлагая большие суммы взяток за принятие ею незаконных решений по легализации в Украине граждан Вьетнама и Ирана, которых даже не существовало в реальности", - заявили в ведомстве.

По информации ГМС, Пимахова обратилась с заявлением в правоохранительные органы о том, что ей пытаются передать взятку, после чего правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по документированию преступной группы. "В результате при попытке передать первую часть взятки в размере $15 тыс агент НАБУ был задержан на месте совершения преступления сотрудниками СБУ", - заявили в ведомстве.

При этом, в НАБУ заявили, что никогда не провоцировали ни одного из чиновников ГМС на взятку, а ГПУ и СБУ "незаконно вмешались" в их спецоперацию, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГМС, задержав 29 ноября их детектива, работавшего под прикрытием. По убеждению НАБУ, на самом деле имеет место "спланированная диверсия" в отношении сотрудников НАБУ и САП, реализованная СБУ и санкционированная генпрокурором.