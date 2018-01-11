Харьковские судьи отказались рассматривать дело Штепы

Коллегия судей Ленинского районного суда Харькова, которая рассматривала дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, заявила самоотвод и удовлетворила его. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Коллегия судей определила: отвести судей Шрамко, Бондаренко, Гринчук от участия в рассмотрении уголовного производства с обвинением Штепы в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины", - говорится в определении, оглашенном председательствующей судьей Людмилой Шрамко.

В мотивировочной части указано, что судья Людмила Шрамко, Виталий Бондаренко и Александра Гринчук заявили самоотвод на основании п.4 ч.1 ст.75 Уголовного процессуального кодекса, ссылаясь на наличие обстоятельств, которые могут вызвать сомнение в их непредвзятости, а именно - проведение досудебного расследования прокуратурой Харьковской области в уголовном производстве по ч.3 ст.368, ч.2 ст. 375 УК по факту получения судьями Ленинского райсуда взятки за вынесение заведомо неправосудного решения в отношении Штепы.

Прокуроры, участвующие в судебном заседании, не возражали против самоотвода Бондаренко и Гринчук, но выступили против самоотвода Шрамко, поскольку она раньше не участвовала в рассмотрении данного дела.

Защита и обвиняемая выступили за решение вопроса на усмотрение суда, отметив, что внесение данных в отношении судей в ЕРДР, по их мнению, свидетельствует о давлении на суд.

Определение обжалованию не подлежит.

Позже новая коллегия судей в составе Евгения Ольховского, Вячеслава Евтифьева и Анжелики Грымайло тоже заявила о самоотводе на том же основании.

Кроме того, судья Евтифьев - переселенец из зоны АТО. У него там остались мама и близкие родственники, судья опасается, что в связи с его участием в процессе им может грозить опасность.

Гособвинитель выступила против удовлетворения самоотвода, поскольку новоназначенные члены коллегии раньше не принимали участие в рассмотрении дел в отношении Штепы. Защита и обвиняемая поддержали самоотвод коллегии.