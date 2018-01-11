Дипломатов при приеме на службу будет осматривать психиатр

В МИД хотят быть уверены, что сотрудники способны справляться с повышенной психоэмоциональной нагрузкой

Кабинет министров постановил проводить обязательный психиатрический осмотр граждан, принимаемых на дипломатическую службу. Об этом сообщают Українські Новини.

Согласно постановлению, лица, принимаемые на работу в систему органов дипломатической службы, проходят психиатрический осмотр по приказу МИДа.

В пояснительной записке к документу сказано, он разработан МИДом для урегулирования проверки наличия психиатрических противопоказаний во время устройства на работу в органы дипломатической службы в связи с повышенной психоэмоциональной нагрузкой на работников дипслужбы, в частности во время долгосрочных командировок, особенно в государства с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью.

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В пояснительной записке отмечается, что согласно закону "О дипломатической службе" в числе обязательных условий направления работников системы органов дипломатической службы в долгосрочную командировку является наличие соответствующего состояния здоровья.

В МИД надеются, что принятие постановления позволит повысить эффективность добора персонала для органов дипслужбы.