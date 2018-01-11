Боевики продолжают нарушать рождественское перемирие

С начала суток в зоне АТО зафиксировано 7 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На луганском направлении враг проявлял огневую активность в районе Светлодарской дуги. Под обстрелами из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оказались наши позиции на подступах к Новолуганскому, а у Луганского боевики применили 120-мм минометы. Также вблизи Новозвановки незаконные вооруженные формирования нарушали режим тишины из крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении в обед захватчики из гранатометов обстреляли защитников Песков, а на Приазовье из 120-ти и 82-мм минометов оккупанты вели огонь по защитникам Широкино и Гнутово.