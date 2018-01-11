Нацсовет предлагает ограничить доступ политикам на телевидение

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания предлагает ограничить ведение программ и передач политиками в эфире отечественных телеканалов. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Чрезвычайно важным изменением в информационном пространстве государства, по мнению Национального совета, должно стать законодательное ограничение на ведение программ и передач политическими деятелями. Это явление сегодня приобрело большой размах - оно нивелирует журналистику, отбрасывает СМИ Украины за рамки журналистских стандартов, которыми руководствуется медийная профессия, и делает эфир местом сведения политических счетов и пропагандистской борьбы", - говорится в заявлении.

Также, по мнению Нацсовета, такая практика противоречит нормам о распространении средствами массовой информации предвыборной агитации и политической рекламы.

Ведомство предлагает парламенту урегулировать эти вопросы в кратчайшие сроки.