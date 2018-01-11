Власти Туниса бросили армию на борьбу с протестующими

Протесты против высоких цен и налогов длятся в стране с понедельника

Правительство Туниса решило задействовать подразделения армии из-за протестов в стране, вызванных высокими ценами и налогами. Об этом сообщает DW.

Перед этим протестующие сожгли местный штаб правоохранительных органов в пограничном городе Тала, после чего полиция отступила из города. Из-за противостояния в регион направили солдат. Армию используют и в ряде других городов.

Всего на акциях протеста, которые идут с понедельника, 8 января, задержаны более 600 человек, около половины из них - за последние сутки. Правительство страны считает, что протесты спровоцированы криминальными элементами, а оппозиция разжигает народный гнев.

Оппозиционный блок "Народный фронт" отверг обвинения и призвал к масштабной акции протеста в воскресенье, 14 января, на седьмую годовщину "Второй жасминовой революции" и свержения президента Бен Али.

Протесты начались на фоне роста цен, а также повышение налогов, предпринятого правительством из-за необходимости сократить значительный дефицит бюджета.