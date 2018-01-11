Минобороны опровергает обвинения в причастности Украины к атакам на базы РФ в Сирии

Министерство обороны Украины считает очередной информационной атакой заявления российского Генштаба о возможной причастности Украины к атаке на базы РФ в Сирии. Об этом заявила пресс-секретарь министра обороны Виктория Кушнир, передает УНИАН.

"Это ничто иное, как очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения, и конечно, эта информационная атака делается прежде всего, чтобы прикрыть действия РФ сейчас в Крыму и в Донецке и Луганске, куда поставляют вооружение из РФ", - сказала Кушнир.

В Генштабе РФ допустили причастность Украины к атаке беспилотниками российской военной базы в Сирии. Беспилотники боевиков якобы несли боеприпасы со взрывчаткой, которую производят в ряде государств, в том числе и в Украине.