Следствие не может установить точную причину пожара в детском лагере в Одессе

Точную причину пожара в лагере "Виктория" в Одессе, в котором погибли три девочки, установить невозможно, так как сгорели все свидетельства. После получения результатов пожарно-технической экспертизы пепла следствие рассматривает четыре версии трагедии. Об этом сообщила спикер прокуратуры Одесской области Инна Верба, передает Думская.

"Это занесение огня извне, то есть поджог, вторая версия – разогретый предмет (например, кипятильник худрука хореографического коллектива Татьяны Егоровой, - ред.). Третья – возникновение пожара от открытого огня, четвертая — короткое замыкание электрооборудования", — рассказала она.

Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли три девочки.