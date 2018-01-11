Новак планирует за пять лет соединить качественными дорогами все региональные центры

Глава Укравтодора Славомир Новак считает, что утверждение Кабмином концепции Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог позволит за пять лет соединить качественными дорогами все региональные центры. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"За 5 лет мы планируем соединить качественными дорогами первой-второй категории все региональные центры страны. Эта программа станет первым масштабным пятилетним планом, по которому будет развиваться отрасль", – заявил Новак.

Напомним, 11 января Кабинет министров Украины утвердил концепцию Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 5 лет со сметой в 322 млрд грн.