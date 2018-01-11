Нацгвардия приступила к охране Запорожской Сечи

Военнослужащие Национальной гвардии Украины приступили к охране историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь" с целью недопущения совершения актов вандализма, поджогов и других противоправных действий. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Отмечается, что в связи с конфликтной ситуацией между религиозными конфессиями Украины полиция совместно с гвардейцами перешла на усиленный режим дежурства церковных объектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве попытались ограбить неработающий общественный туалет

"Наша задача сегодня не допустить совершения нападения или поджога важной для всей Украины - колыбели украинской государственности - Запорожской Сечи. Я с уверенностью могу сказать, что наши бойцы сделают все возможное для этого ", - рассказал начальник группы организации службы по охране общественного порядка капитан Максим Шека.

На территории комплекса находится церковь Украинской православной церкви Киевского патриархата.