В ВМС ответили Путину: похищенная техника в Крыму была в исправном состоянии

Из восьми боевых кораблей только один был не на ходу

Большинство военной техники, которая осталась после аннексии осталась на территории Крыма, находилась в исправном состоянии. Об этом сообщил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко в эфире 112 Украина.

"На период аннексии Крыма - из восьми боевых кораблей не на ходу был только один БДК "Альшанский". Там нуждались в ремонте главные двигатели. То, что говорят, что был "хлам" - это не соответствует действительности", - сказал он.

Воронченко рассказал, что в Крыму осталась береговая техника - два батальона БМП и столько же БТР (были готовы к использованию, БТР требовали ремонт на 15-20%). Также там находились 7 дивизионов артиллерии и 4 минометные батареи (в целом состоянии). Авиатехника, которая была в состоянии эксплуатации, сейчас находится на территории Украины.

Командующий подчеркнул, что к заявлению Путина о технике стоит относиться с осторожностью, чтобы не стать "разменной картой в кремлевской игре".

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть Украине ее военную технику, которая на момент оккупации находилась в Крыму, отметив при этом, что она вся находится в плачевном состоянии.