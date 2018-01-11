США обвинили Россию в запугивании наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиан заявил, что Россия продолжает запугивать и препятствовать наблюдателям организации на Донбассе. Об этом сообщает Укринформ.

"Специальная мониторинговая миссия в Украине является критически важным компонентом реагирования ОБСЕ. СММ играет важную роль в процессе имплементации Минских соглашений. Однако Россия и ее ставленники продолжают запугивать, беспокоить и нападать на наших наблюдателей, а также ограничивать им доступ, мешая выполнять свои полномочия", - заявил он в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Кемиан подчеркнул, что миссия должна иметь возможность предоставлять государствам-членам ОБСЕ своевременную и объективную отчетность о ситуации на местах, в том числе с территории Крыма, который остается неотъемлемой частью Украины, а потому находится под мандатом СММ.

Американский дипломат заверил, что США продолжать прилагать усилия, направленные на обеспечение СММ и ее наблюдателей необходимыми инструментами и ресурсами для выполнения своего мандата.

"Однако, очевидно, что СММ увеличилась и поэтому требует организационных реформ", - отметил американский представитель.

В этой связи он призвал председательствующую в организации Италию возглавить усилия по интеграции и улучшению функций безопасности СММ.