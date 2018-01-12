Набсовет Нафтогаза возглавила британка

Наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" возглавила Клэр Споттисвуд.
Об этом говорится в сообщении компании.
Должность заместителя председателя наблюдательного совета продолжает занимать Владимир Демчишин, который выполняет эти полномочия с 18 апреля 2017 года.
Также отмечается, что в заседании принимали участие все члены наблюдательного совета, а именно: Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США), Стивен Хейсом (Канада), Владимир Кудрицкий, Сергей Попик и Владимир Демчишин (Украина).
Следующее заседание наблюдательного совета запланировано на конец января 2018 года.
Напомним, Нафтогаз уплатил в госбюджет более 100 миллиардов гривен.