В Запорожье объявлен план-перехват "Сирена"

В Запорожье сегодня средь бела дня посреди улицы в упор расстреляли и ограбили бизнесмена.
Об этом передает УНИАН.
Информацию подтвердили в полиции, не сообщая подробностей.
Убийство произошло в Хортицком районе около полудня.
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Злоумышленники на автомобиле Lanos преградили путь бизнесмену, потом выстрелили в него несколько раз, отобрали деньги и скрылись.
Пострадавшего забрала "скорая" помощь, о его состоянии неизвестно.
Предприниматель занимался торговлей мяса и у него при себе была дневная выручка, которую забрали нападавшие.
В городе объявлен план-перехват "Сирена" - полицейские ищут автомобиль, на котором скрылись злоумышленники.
Напомним, в Украине в прошлом году было совершено 1551 убийство.