Поезда из "ДНР" возят в Россию гранаты

Граната Ф-1, прикрепленная к поезду, прибывшему из так называемой "Донецкой народной республики", который сегодня прибыл на станцию Валуйки-Сортировочные (Белгородская область), оказалась без запала.

Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу РФ.

"Сотрудниками правоохранительных органов с места происшествия изъята граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны без запала. Угрозы для движения поезда она не представляла", — сообщил собеседник издания, отметив, что в связи с инцидентом полиция все равно проведет проверку.

Напомним, Захарченко пойдет на второй срок на "выборах главы ДНР".