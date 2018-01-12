Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует провести ремонт основных дорожных коридоров государственного значения.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно Программе ремонта, Укравтодор продолжит работы на основных коридорах: Gо Highway, М-03, М-05, М-01, Н-08, Н-31.
Особое внимание будет уделено дорогам на Востоке страны: Р-46 Харьков - Ахтырка, М-03 Харьков - Славянск - Краматорск, Р-07 Чугуев - Меловое.
На юге страны будет проводиться ремонт на участках дорог: М-15 Одесса - Рени, Н-14 Кропивницкий - Николаев, Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев, запланирован ремонт моста через Хаджибейский лиман (дорога М-05).
В Западной Украине ремонты будут проводиться на участках таких дорог: Н-22 Ровно - Луцк - Устилуг, М-21 Житомир - Винница, Н-10 Ивано-Франковск - Стрый, Н-03 Житомир - Хмельницкий - Черновцы.
Также запланирован ремонт короткой трассы от Мукачева до Чопа по дороге М-24/М-25.
Также начнется реконструкция Северного обхода Житомира, реконструкция Gо Highway в Хмельницкой области и продолжится реконструкция М-03 на участке Лубны - Полтава.
Напомним, Укравтодор с 1 января отвечает только за 50 тыс. км дорог.