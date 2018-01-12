Гройсман выступил за снятие неприкосновенности с Парасюка

Премьер-министр Владимир Гройсман выступил за снятие неприкосновенности с народного депутата Владимира Парасюка.

Он считает, что его следует привлечь к ответственности. Кроме того, премьер отметил слабость правоохранительных органов в ситуации с нарушением правопорядка скандальным депутатом.

"Это большой стыд, когда человек, уполномоченный от государства, позволяет себе такое поведение. Я хочу сказать, что здесь есть и слабость, в частности, правоохранительной системы", - цитирует Гройсман ТСН.

В то же время глава Кабмина добавил, что полномочия лишить депутатского иммунитета имеет лишь Верховная Рада. Однако он бы уже лишил его иммунитета, если бы это входило в его полномочия.

Напомним, одним из последних нападений Парасюка стала атака на полицейского во время суда, у которого впоследствии диагностировали сотрясение мозга. До этого под Радой произошла драка между Парасюком и начальником УГО Гелетеем.

Кроме того, из-за конфликта на блокпосту с Парасюком более 500 сотрудников полиции Донецкой области подписали письмо-обращение о снятии неприкосновенности с народного депутата Владимира Парасюка.