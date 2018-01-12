АТО: боевики стреляли из минометов возле Водяного

С начала суток боевики четыре раза обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. В двух случаях украинские бойцы открывали ответный огонь.
На луганском направлении боевики предприняли обстрелов оборонительных укреплений сил АТО из пехотного вооружения. Несколько раз, в течение дня, оккупанты из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по защитникам Троицкого, а в обеденное время незаконные вооруженные формирования прицельно стреляли в сторону защитников Катериновки.
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На донецком направлении противник применил минометы на Приазовье. 15 120-мм мин разорвались вокруг опорных пунктов вблизи Водяного.