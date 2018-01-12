Гройсман сделал Путину встречное предложение

Украина всегда готова принять обратно Крым вместе со всей военной техникой, которая осталась на полуострове после российской оккупации. Так премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал вчерашнее заявление президента РФ Владимира Путина, передает 112 Украина.

"Встречное предложение президенту РФ – предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время", - заявил премьер во время визита в Мариуполь.

Это был единственный ответ премьера на русском языке во время общения с прессой.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть Украине ее военную технику, которая на момент оккупации находилась в Крыму, отметив при этом, что она вся находится в плачевном состоянии.