В 2017 году Укроборонпром продал за рубеж техники на 3 млрд грн

В Таиланд поставили танки "Оплот", а в Пакистан - моторно-трансмиссионные установки

Завод им. Малышева, входящий в состав Укроборонпрома, в 2017 году продал продукции на сумму более 3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

"Такой результат был достигнут благодаря 100% выполнению заводом всех поставленных задач в срок. В том числе - завершение плановых отправок танков БМ "Оплот" для королевства Таиланд в 2017 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последняя в 2017 году партия боевых машин уже прошла стационарные и полевые испытания. Вся продукция была проверена заказчиком, получила соответствующие сертификаты и 27 декабря - отправлена.

По контракту с Таиландом заводу им. Малышева осталось сдать заказчику всего несколько боевых машин. На предприятии планируют завершить выполнение договоренностей в I квартале 2018 года.

Кроме того, предприятие завершило отправку очередной партии моторно-трансмиссионных установок для республики Пакистан - отгружена уже пятая партия.

Моторно-трансмиссионные установки представляют собой комплекты, в которые входят двигатель, трансмиссия, системы обслуживания двигателя, система очистки воздуха, бронированная крыша. В дальнейшем все эти комплекты будут устанавливаться на пакистанские боевые машины "Аль-Халид-1".

Выполнение этих экспортных контрактов состоялось в рамках дозагрузки предприятия, после полного выполнения всех взятых перед Министерством обороны Украины обязательств, по которым были отремонтированы танки "Булат", которые уже направлены в танковые бригады ВСУ.