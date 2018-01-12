Ефремову продлили арест на два месяца

Старобельский районный суд Луганской области продлил до 12 марта меру пресечения в виде содержания под стражей экс-председателю фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову. Об этом сообщил председательствующий судья Александр Пелых на заседании в пятницу, 12 января, передает LB.ua.

Суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры. Защита подсудимого просила отпустить его из-под стражи.

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Суд решил, что Ефремов, находясь на свободе, может скрываться от следствия и угрожать свидетелям, к трем из которых уже применены дополнительные меры безопасности.

Напомним, экс-регионала Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года. Ему также инкриминируется поддержка террористов "ЛНР" и незаконное завладение имуществом Луганскуголь.