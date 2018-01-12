В четверг, 11 января, сотрудники СБУ провели в Запорожье обыски у представителей общественной организации "Союз православный "Радомир".
Оперативники спецслужбы изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали "патриот России", пророссийскую символику указанной организации, распечатки с текстами антиукраинского содержания.
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"Предварительно установлено и задокументировано, что ОО "Радомир" предоставляла так называемые "охранные услуги" Запорожской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата, - ред.). Отдельные представители последней нарушают равноправие граждан, чем создают предпосылки для межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Они также оправдывают агрессивные действия РФ по отношению к Украине", - говорится в сообщении.
Продолжаются следственные действия.
Фото: СБУ