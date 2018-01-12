МИД: Оккупанты продолжают тихо убивать крымских татар

Арестованный оккупантами крымскотатарский активист Бекир Дегерменджи находится в критическом состоянии. Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца в Twitter.
"Состояние Дегерменджи критическое. Оккупант продолжает тихо убивать крымских татар. Выражаем протест РФ, требуем освобождения", - написала она.
Адвокат активиста Эдем Семедляев сообщил, что из-за критического состояния его подзащитный не может больше находиться в СИЗО, передает Крым.Реалии.
"Состояние его здоровья, конечно, вызывает опасения. Это видно визуально и справки подтверждают, что у него критическое состояние и что он не может содержаться в СИЗО. Но эти справки суд не учел", – сказал Семедляев.
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Сегодня,12 января, подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя продлил арест Дегерменджи и другим фигурантам "дела Веджие Кашка" на 2 месяца.
Напомним, в Симферополе 23 ноября 2017 года российские силовики задержали группу крымских татар – Кязима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи.
Их обвиняют в вымогательстве у гражданина Турции. При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, женщина скончалась.