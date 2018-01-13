Зоологи нашли на Мадагаскаре 18 новых видов пауков-каннибалов

Зоологи Ханна Вуд и Николай Скарфф идентифицировали на Мадагаскаре новые виды "пеликановых" пауков-каннибалов. Об этом пишет Naked Scince.

В общей сложности ученые определили и описали 26 видов "пауков-убийц", из которых 18 ранее не выделялись.

Авторы изучили многочисленные коллекции, собранные прошлыми экспедициями на остров, и систематизировали их данные, связав сотни экземпляров архидовых пауков с соответствующими условиями обитания.

При этом отмечается, что внешне они довольно близки к вымершим видам, которые обитали еще в эпоху динозавров.

Единственный способ питания пауков из семейства архидовых – охота на других пауков и каннибализм. Их головогрудь сильно вытянута, как будто животное имеет настоящую отдельную голову на длинной шее, которая заканчивается такой же длины огромными челюстями. Переразвитые атакующие инструменты позволяют наносить удар с большой дистанции и под углом, а заодно делают архидовых похожими на пеликанов. На концах челюстей расположены еще и ядовитые зубы: нанеся укус жертве, пауки-убийцы удерживают ее на расстоянии своих длинных челюстей, дожидаясь, пока яд подействует.