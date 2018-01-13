В зоне АТО ранены двое украинских защитников

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие. В минувшие сутки особую активность враг проявлял в темное время суток. Противник обстрелял позиции украинских защитников из минометов, запрещенных минскими договоренностями, вооружения БМП и гранатометов.

В результате вражеских обстрелов не погиб ни один украинский воин, однако двое защитников получили ранения. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь, сообщает пресс-центр штаба АТО

На Луганском направлении боевики вечером около двух часов подряд вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП и зенитной установки по укреплениям наших защитников вокруг Троицкого. Более двух с половиной часов с короткими перерывами незаконные вооруженные формирования обстреливали из 82-мм минометов и пехотного вооружения защитников Луганского, а у Катериновки и Станицы Луганской оккупанты нарушали перемирие из стрелкового оружия.

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На Донецком направлении захватчики применили 120-мм минометы по опорным пунктам сил АТО в районе Водяного и Широкино. Обстрелам из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись наши позиции вблизи Авдеевки.

В общем, за минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины. Учитывая то, что преступные действия российских захватчиков угрожали жизни и здоровью наших военнослужащих, в пяти случаях украинские защитники были вынуждены открывать огонь.

Напомним, на 18 января запланирован обмен списками пленных.