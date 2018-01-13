Пограничники назвали число иностранцев, которым запретили вьезд в Украину из-за Крыма

В 2017 году почти 1,5 тыс. иностранцам, в том числе более сотне артистов и деятелей культуры, был запрещен въезд в Украину из-за посещения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.



Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

В прошлом году было составлено почти 2,3 тысячи админпротоколов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее. С начала 2018 года уже выявлено более 30 таких лиц. По результатам мониторинга было выделено более 810 человек, которые, возможно, находились в оккупированном Крыму.

В ведомстве напомнили, что, в соответствии с законодательством, в случае нарушения иностранцами правил пересечения админграницы с АР Крым, въезд в Украину им не разрешается.

Государственная пограничная служба обращает внимание граждан Украины и других государств на то, что нарушение порядка въезда на территорию временно оккупированной АР Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска, в зависимости от обстоятельств, предусматривает уголовную (ст.332-1 УК Украины) и административную (ст. 204-1 и ст. 204-2 КУоАП) ответственность.

Напомним, украинский МИД прорабатывает предложение Путина о возврате боевой техники из Крыма Украине.