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Ситуация на Донбассе

Газопровод для Авдеевки построен и готов к испытаниям, – Жебривский

Газопровод для Авдеевки построен и готов к испытаниям, – Жебривский
Фото: facebook.com/ombudsmanUA

Одновременно начали готовить необходимую документацию

13.01.18 39
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Авдеевский газопровод полностью готов к началу испытаний, утром 13 января его начали проверять на качество сварки. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Утром я посетил строительство Авдеевского газопровода. Ситуация следующая: вчера завершили сварку стыков и укладки труб. Газопровод полностью готов к началу испытаний. Сегодня с 10 часов утра его начали накачивать специальным ингредиентом для проверки качества сварки", - написал он.

По словам Жебривского, накачивать газопровод будут поэтапно - до 7,5 атмосфер, на что понадобятся сутки. Потом при 7,5 атм. трубу проверят специалисты технадзора и Гоструда.

"Газопровод должен держать такое давление три часа, после этого давление опустят до 6 атмосфер и опять зафиксируют, проверят и опломбируют. После этого можно уже будет полностью засыпать трубу. Дальше закачиваем газ и начинаем подключать дома", – рассказал Жебривский.

Он отметил, что уже дал указание параллельно оформлять всю необходимую документацию, "чтобы не затягивать процесс".

Напомним, в июне 2017 года поблизости Авдеевки в Донецкой области в результате вражеских обстрелов был поврежден газопровод, в результате чего около 22 тыс. местных жителей остались без газоснабжения.

18 августа началось строительство двойного газопровода высокого давления от Очеретяного до Авдеевки, благодаря которому можно будет подавать газ из подконтрольной Киеву территории, как в Авдеевку, так и в еще 7 окружающих селений (Красногоровку, Ласточкино, Орловку, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово) .

Ориентировочная стоимость проекта – около 58 млн грн, часть этой суммы должно профинансировать ПАО "Авдеевский коксохимический завод".

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