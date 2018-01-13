Оккупанты развернули в Севастополе еще один дивизион С-400

Во временно оккупированном Крыму Россия разместила второй дивизион зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны С-400 "Триумф". Об этом сообщает ТАСС.

Дивизион размещен у мыса Фиолент в Севастополе.

На открытии состоялось выдвижение комплекса на позиции, его развертывание, приведение техники расчетами в боевое положение, начало работы средств обнаружения и отслеживания целей.

Как заявил командующий ВВС и ПВО Южного военного округа РФ Виктор Севостьянов, новые комплексы повысят "боевые возможности и эффективность всей противовоздушной обороны" оккупированного Крыма.

В начале 2017 года на боевое дежурство в аннексированном Крыму заступил зенитно-ракетный полк Южного военного округа, вооруженный комплексами С-400 "Триумф". Это были первые системы С-400, размещенные на оккупированном полуострове. Тогда же сообщалось, что два дивизиона С-400 должны встать на боевое дежурство в начале 2018 года.

Зенитный ракетный комплекс С-400 предназначен для поражения всех перспективных целей воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на расстоянии до 600 км и на высоте до 30 км.